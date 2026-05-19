韓国「オリーブヤング」発のメイクアップブランド「colorgram（カラーグラム）」は、5月29日（金）から、『クレヨンしんちゃん』とコラボしたスペシャルデザインのアイテムを、公式オンラインショップで発売。6月19日（金）からは、「ロフト」や「PLAZA」などでも順次展開する。【写真】キャラクターチャーム付きティントも！コラボコスメの新作一覧■購入特典も用意今回ブランド初となる日本限定コラボ企画第2弾として発売