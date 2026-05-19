◇セ・リーグ広島3─1DeNA（2026年5月19日マツダスタジアム）広島がDeNAに快勝して2連勝を飾った。4回に2死二、三塁からモンテロの左前2点適時打で先制。6回には2死三塁から坂倉の右前適時打でリードを広げた。投げては先発の床田が6回3安打無失点の好投。7回からは救援陣がリードを守り切った。投打ががっちりとかみ合い、昨年からのマツダスタジアムでのDeNA戦連敗を5で止めた。