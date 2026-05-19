東京・永田町の自民党本部自民党が議論している日本国旗を損壊する行為を罰する法案を巡り、修正された骨子案が判明した。損壊した場合に処罰対象となる国旗は、布や紙などで作られ掲げられる物とし「アニメや漫画、生成人工知能（AI）などによる創作物」は対象外とした。自ら損壊している状況をライブや事後に配信する行為も罰則対象とする。関係者が19日、明らかにした。自民は19日、党本部でプロジェクトチーム（PT）の幹部