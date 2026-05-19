【モスクワ共同】ロシア国防省は19日、戦略ミサイル部隊や海軍の北方艦隊、太平洋艦隊などが参加する核戦力演習を19〜21日に実施すると発表した。ロシア国内で弾道ミサイルや巡航ミサイルの発射訓練を実施する。ロシア国防省によると、ベラルーシに実戦配備されている核兵器の運用に関する共同訓練も行う。ロシアのプーチン大統領は2023年、欧米の対ウクライナ軍事支援に対抗し、ベラルーシに戦術核を配備した。今回の演習に