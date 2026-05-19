漫才コンビ「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が19日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、16歳の少年4人が逮捕されたことについて言及した。栃木県警下野署捜査本部は強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区の無職、竹前海斗容疑者（28）と、妻で無職の美結容疑者（25）を逮捕。逮捕者は少年4人を含めて計6人となった。捜査本部では、匿名・流動型犯罪