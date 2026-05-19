女子プロレス「スターダム」２３日の愛知・豊田合成記念体育館エントリオ大会の会見が１９日に都内で行われ、ゴッデス王者の天咲光由（２４）が体調不良のために欠場することが発表された。会見冒頭に登場した岡田太郎社長から天咲が体調不良のために欠場し、当初行われるはずだったゴッデス王座戦は延期となることが告げられた。天咲は現在治療中だとした岡田社長は「医師の方とお話しして、回復が見込まれるものでございます