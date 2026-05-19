第２子を出産したばかりの元ＡＫＢ４８・西野未姫が、出産直前の写真を公開した。１９日までにインスタグラムを更新し、「計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした１人目の出産とは全然違った、、、本当にいいお産でした」と書き始め、夫のお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱とのツーショットを載せた西野。「けーがパンを大量に買ってきてくれて出産前に２人でパンを頬張りました」と