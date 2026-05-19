奄美大島の龍郷町で知人男性の住宅に空き巣に入り、指輪などを盗んだとして25歳の男が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されたのは、北海道函館市富岡町・型枠大工の男(25)です。 奄美警察署によりますと、男は去年10月9日から23日までの間に、龍郷町に住む30代の男性の住宅に侵入し、指輪やネックレスなど合計50万円相当を盗んだ疑いです。 「指輪などを盗んだことは間違いない」 男と被害者の男性とは面識があ