エンブロイダリー（c）SANKEI 「（後続からの気配は）何も感じなかった」―― ヴィクトリアマイルのレース後、エンブロイダリーを勝利に導いたクリストフ・ルメールはインタビューでこう答えた。 ......確かにそうかもしれない。最後は同世代のライバル・カムニャックが迫っていたが、その前を行くエンブロイダリーの走りはどこか軽やかで、記録上は1馬身1/4の差が付いていたが