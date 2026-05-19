ロデオドライブが優勝（c）SANKEI 「母の日だから、枠連8-8（ハハ）だったか」―― NHKマイルCの着順が確定した直後、そんな声があちこちから聞かれた。 戦前から大混戦と称され、大波乱の決着も考えられたが、結果は至ってシンプル。大混戦と称されていたレースほど、案外そんなものなのかもしれない。 前年の朝日杯FSの勝ち馬、トライアルであるニュージーランドTにチャーチルダウン