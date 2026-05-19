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アジア株総じて上昇、上海株は反発 東京時間18:07現在 香港ハンセン指数 25797.85（+122.67+0.48%） 中国上海総合指数 4169.54（+38.01+0.92%） 台湾加権指数 40175.56（-716.26-1.75%） 韓国総合株価指数 7271.66（-244.38-3.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8604.70（+99.39+1.17%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75541.25（+226.21+0.30%） １９日のアジア太平洋株式市場は総じて上