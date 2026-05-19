大谷翔平（c）SANKEI ＜2026年5月17日（日本時間18日）ロサンゼルス・エンゼルス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠エンゼルスタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手（31）は、敵地で行われたエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場、5打数3安打2打点、2三振、1得点の活躍で、チームの5連勝に貢献。 4回2死満塁の場面では右前2点適時打を放ち、先発・佐々木朗希投手（24）の2勝目をアシストした。出場4試合連続