国連のグテーレス事務総長は18日、日本テレビの単独インタビューに応じ、安全保障理事会の常任理事国にアジアから1か国しかいないのはおかしいとして、理事国の拡大の必要性を強調しました。日本を訪問中の国連のグテーレス事務総長は18日、日本テレビ「news zero」のインタビューに応じ、安全保障理事会の機能不全に言及しました。国連・グテーレス事務総長「残念ながら安保理はすでに世界の現状を反映しておらず、正当性に疑問が