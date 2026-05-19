5月19日（火）に放送された『徹子の部屋』に、フランスの名優ジャン・レノが出演。自身の深い“日本愛”について語る場面があった。【映像】ジャン・レノ、『徹子の部屋』で語った“日本が好きな理由”がセンス抜群！「例えて言うなら…」モロッコに生まれ、現在はニューヨークで暮らしているというジャン・レノ。自身の半生を語る一人舞台のために来日中だ。番組内で、黒柳徹子から「日本はどういうところがお好きですか？」と尋