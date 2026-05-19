ロサンゼルス・ドジャースが、5月18日、公式Instagramを更新。ロサンゼルス・エンゼルスとの一戦に先発登板した佐々木朗希（24）が、自己最多となる7回を投げきって今季2勝目を挙げたことを伝えた。佐々木の快挙を称える投稿に、ファンから絶賛と感動のコメントが殺到している。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 佐々木はこ