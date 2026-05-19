女子プロゴルファーの青木瀬令奈（33）が5月13日、Instagramを更新。高級SUVとのツーショットを公開した。 【画像】菅沼菜々＆神谷そら「仲良し2人組」ハート2ショットに笑顔の連鎖「アイドル入りですな」「素敵な写真です」 「今週は福岡！Sky RKBレディスクラシックです」と公開されたのは、青木が「RANGE ROVER PHEV」と並んだツーショット。福岡の店から借りたものということを前置きし、「今