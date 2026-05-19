5月19日、B1西地区のファイティングイーグルス名古屋は、3選手との2026－27シーズンにおける選手契約情報を更新。マイロ・マーフィーの特別指定選手登録と、フランシス・ロペスとの契約継続、そして今シーズン青森ワッツでプレーした鍵冨太雅との新規選手契約の締結が発表された。 アメリカ出身で日本国籍を持つマーフィーは現在20歳で、198センチ88キロのポイント