5月19日、Bリーグは『りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26』のパフォーマンスゲストに、GRe4N BOYZが登場することを発表した。 GRe4N BOYZは、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』の公式テーマソング「OTAKEBI feat. &TEAM」を担当した。HIDE、navi、92、SOHの男性4人組で、福島県で結成されたボーカルグループ。メンバー全員が歯科医師免許を持ち、医療