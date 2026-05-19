5月19日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。 大阪エヴェッサから移籍して以来、常勝宇都宮ブレクックスの絶対的エースとして活躍したDJ.ニュービルが退団を発表した。2024－25シーズンのリーグ制覇に貢献、シーズンMVPも2シーズン連続で受賞など、Bリーグのステージをリードし