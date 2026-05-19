北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督（54）が5月15日、Instagramを更新。球場でまさかのプレゼントを受け取ったことを報告した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 「今日 移動試合で監督室に着いたら なんと ヘラクレス が置いてあり」というコメントと共に投稿された写真は、ケースに