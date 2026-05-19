【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『シークレットNGハウス Season2』配信直前イベントが5月19日に行われ、二宮和也、オードリー・若林正恭が登壇した。 ■「ハラハラドキドキがまた感じられるんだなと思うとすごくうれしくて」（二宮和也） 会場には公式SNS、エンタメ媒体などで行われた募集に当選した約160人の観客が来場。そんな熱気あふれる空間にやってきた二宮は「ついにこの『シークレ