【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが5月20日20時30分よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 をプレミア公開する。 ■大編成で全19曲をあらたなアレンジで披露 5月20日は、Mrs. GREEN APPLEがバンド初ライブをおこなったことからファンの間で“青りんごの日”と呼ばれる日。 『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年10月から11月にかけて、神奈川・Kア