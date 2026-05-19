■端正な横顔ショットも 大阪・心斎橋に5月21日からオープンする『ハウス オブ ディオール 心斎橋』。オープンに先駆けて、King ＆ Prince永瀬廉がその地を訪れた様子が各媒体で公開されている。 【写真・動画】永瀬廉の小顔と8頭身引き立つさわやかディオールルック①～② King ＆ Prince公式SNSでは永瀬の小顔や8頭身引き立つ全身ショットや端正な横顔ショット、GQ JAPAN公式SNS