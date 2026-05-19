日本取引所が公表したオプション手口情報によると、19日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 73(73) ソシエテジェネラル証券26(26) 楽天証券 8( 8) BNPパリバ証券 86( 6)