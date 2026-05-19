〇アストロＨＤ [東証Ｇ] 100億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。調達資金は生産設備の拡大や既存設備の維持及び拡充などに充てる。 〇アストロＨＤ [東証Ｇ] 163億円の新株予約権付社債(転換社債＝CB)を発行する。全額をヒューリック に割り当てる。 [2026年5月19日] 株探ニュース