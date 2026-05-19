〇アストロＨＤ [東証Ｇ] ヒューリック など2先を割当先とする252万3473万株の第三者割当増資を実施する。発行価格は1704円。 ○モイ [東証Ｇ] ＳＢＩホールディングス を割当先とする335万1000株の第三者割当増資を実施する。発行価格は275円。 [2026年5月19日] 株探ニュース