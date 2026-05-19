大阪6月限 日経225先物60880+220（+0.36％） TOPIX先物3861.5+44.0（+1.15％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比220円高の6万0880円で取引を終了。寄り付きは6万1600円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万1545円）を上回る形で買いが先行して始まった。ただ、直後につけた6万1620円を高値に上げ幅を縮めると、前場終盤にかけて下落に転じており、6万0460円まで売られ