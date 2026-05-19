18日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの呂姜耀凱（32）、アウトサイドヒッターの秦耕介（30）とリカルド・ルカレッリ（34）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 台湾出身の呂は国内リーグを経て、2025年にSTINGS愛知へ入団。在籍1季目となる今シーズンはSVリーグ男子の