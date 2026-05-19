北海道新幹線の線路敷設工事の入札を巡り談合の疑いです。公正取引委員会は19日、談合の疑いで発注元の鉄道・運輸機構とJR東日本グループ「ユニオン建設」、JR西日本グループ「大鉄工業」など鉄道関連の建設会社9社に立ち入り検査に入りました。新函館北斗から札幌までの施設工事は10の工区に分けられていて、関係者によりますと既に5の工区で入札が行われ、落札総額は約200億円にのぼると見られています。公取委は、入札で事前の