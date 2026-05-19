＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館 【映像】何頭身？ 191センチの“超小顔”力士（全身）190センチを超える恵まれた長身でありながら、驚くほどの小顔と抜群のプロポーションを誇る若手力士が土俵に登場。そのあまりにも規格外なスタイルにファンから「これ何頭身よ？」「顔ちっさ」「めっちゃいい体」など驚きの声が相次いで寄せられた。注目を集めた力士は三段目六十枚目・象竜（音羽山）。この日は