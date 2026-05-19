韓国を訪問している高市総理大臣は李在明（イ・ジェミョン）大統領と首脳会談を行い、中東情勢を踏まえ、原油の相互融通などエネルギーでの協力強化を確認しました。日韓首脳の相互往来「シャトル外交」は、1月の高市総理の地元・奈良に続いて、今回、李在明大統領の地元・安東（アンドン）で行われました。高市総理：中東情勢を始めとして、国際社会は大変困難な時期を迎えている。両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割