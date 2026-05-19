お出かけの際、いつものヘアスタイルに物足りなさを感じたら、ヘアアクセサリーを足してみるのも一つの手。髪にワンポイントが加わることで、グッと垢抜けた雰囲気に様変わりします。気軽に取り入れられるヘアアクセをリサーチする中で編集部が注目したのは、【LAKOLE（ラコレ）】のヘアゴム。今回は、こなれ感を添えてくれるデザインをピックアップしました。ALL330円なので、複数買いもありかも！ 重ね付けで華やぐ