いつもよりも飼い主さんに甘える子猫が可愛すぎると話題になっています。動画には「こんなに可愛い猫は初めてみます」「猫ってこんなに甘えてくるんだね」等のコメントが寄せられ24万回以上再生されているようです。 【動画：普段より甘えてくる子猫→ご飯をあげても見向きもせず…とんでもなく『愛おしい光景』】 いつもより甘えん坊なももちゃん YouTubeチャンネル「Cute kitten（双子の子猫のわんぱく日記）」に投稿さ