窓辺のベッドであごを乗せ、静かにくつろぐ猫。しかし、よく見ると様子がどこかおかしい……。そんな猫の姿には「悟り開いてる」「これは神の領域」といった声が寄せられ、投稿は記事執筆時点で5.9万回再生を突破しています。 【動画：『降臨しかけてたｗｗ』窓辺のベッドでくつろいでいた猫を見たら…『まさかの表情』に爆笑】 突然『降臨』してしまった猫 TikTokアカウント「めめっち」に投稿されたのは、投稿主さんのご