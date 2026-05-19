◆京滋大学野球春季リーグ戦▽第７節１回戦びわこ成蹊スポーツ大１６―０明治国際医療大＝７回コールド＝（１９日・わかさスタジアム京都）びわこ成蹊スポーツ大の打線が爆発。１９８６年春に京都教大が京都学園大（現京都先端科学大）戦でマークしたチーム最多安打のリーグ記録にあと１本と迫る２２安打の猛攻で１６得点で大勝した。※※※異例の兄弟対決が実現した。びわこ成蹊スポーツ大の４番・捕手