日本の新たな至宝、FC東京の佐藤龍之介が見せる圧倒的なクオリティーFC東京に所属するMF佐藤龍之介が、イタリアメディア「Transfermarkt.it」の特集で「最も価値あるU21」と評価され、欧州移籍の可能性が浮上している。かつてスターの終着駅だった日本は、若手の育成拠点へ変貌を遂げた。同メディアは、未来の欧州進出を見据える特筆すべき若きタレントの筆頭として、この19歳アタッカーのポテンシャルの高さを大絶賛した。今