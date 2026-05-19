現在、名古屋市内の風俗店で働く大山寛人さん（38）は加害者家族であり被害者遺族でもある。保険金殺人で逮捕された父親の死刑判決を新聞で知り、事件の真相を聞くために面会に行く。そこで聞いた驚くべき話は――。 だんだんと父親に生きてほしいと望むようになった大山さんは、現在なにを思うのか。 母親を殺した父親の息子が背負った加害者家族という十字架大山寛人さんインタビュー（前編） から続く