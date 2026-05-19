群馬県高崎市でトラックと衝突した車が歩道に突っ込み、歩行者らに接触して5人がけがをしました。うち2人は重傷だということです。【写真を見る】【速報】群馬・高崎市でトラックと車が衝突し…車が歩道に乗り上げ5人けが2人重傷消防によりますと、きょう午後6時50分ごろ、群馬県高崎市で乗用車とトラックが衝突して、弾みで乗用車が歩道に乗り上げました。乗用車は歩行者ら5人と接触、5人は病院に運ばれました。うち2人は重傷だ