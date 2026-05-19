俳優の蒔田彩珠がこのほど、大阪市内で行われた「ハウスオブディオール心斎橋」のオープニングイベントに出席した。リボンをあしらった黒のトップスに、デニムのワイドパンツを合わせた上質コーデで登場。自身のＳＮＳでも、「隅々までこだわられたブティックで鮮やかなパステルカラーのアイテムたちに囲まれ、ずっと眺めていられるような幸せな空間でした」と報告した。ドラマ「リブート」では、刑事役を好演した２３