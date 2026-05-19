「広島−ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島・床田が６回３安打無失点の好投で２勝目の権利をもってマウンドを降りた。ＤｅＮＡ戦の登板は今季４度目。このまま白星を手にすれば同戦は今季初勝利となる。初回は１０球で三者凡退。四回まで２四球を与えるも、１安打しか許さない安定感抜群の投球で試合をつくった。四回に２点の援護点をもらうと、以降は粘りの投球。五、六回はともに先頭打者に二塁打を浴びるも、