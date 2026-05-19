お出かけ先で2匹の愛犬を抱っこしながら、記念写真を撮影したら…。目の錯覚を起こすユーザーが続出した『奇跡の1枚』が話題になっているのです。 AI疑惑まで浮上したその光景は記事執筆時点で36万回を超えて表示されており、3万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：2匹の犬を抱っこして『記念撮影』をした結果→脳がバグる『奇跡の1枚』】 2匹の犬と記念写真を撮影した結果… Xアカウント