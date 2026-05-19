アルバニアサッカー連盟（FSHF）は19日、イタリア人指揮官のロランド・マラン氏のアルバニア代表監督就任を発表した。アルバニア代表は2023年1月からシウヴィーニョ監督が指揮官を務め、EURO2024では同国史上2度目の本大会行きを成し遂げた。また、FIFAワールドカップ2026欧州予選ではイングランドやセルビアと同居したグループリーグを2位通過したが、プレーオフ準決勝でポーランドに敗れて本大会行きを逃していた。これ