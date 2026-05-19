チェルシーを率いるカラム・マクファーレン暫定監督が、ケガによる長期離脱から復帰したイングランド代表DFレヴィ・コルウィルの状態について語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が18日、同監督のコメントを伝えている。現在23歳のコルウィルについては、昨年夏に行われたFIFAクラブワールドカップ2025でチェルシーの優勝に大きく貢献したものの、今季開幕前のトレーニング中にひざの前十字じん帯を損傷し、以降は長期