楽天グループは、動画配信サービス「Rakuten TV」の「Rakuten パ・リーグ Special」で、AI技術を活用した新コンテンツ「全球ダイジェスト」の提供を開始した。 「全球ダイジェスト」は、1試合におけるすべての投球シーンをカバーし、短時間で試合の全容を把握できるダイジェスト映像。対象は、パ・リーグ球団主催の一軍公式戦、パ・リーグ球団主催の交流戦、パ・リーグ