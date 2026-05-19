ハウステンボス歌劇学院では13期生の入学式が行われました。 プロの舞台人をめざし入学したのは、全国から選ばれた18歳から23歳までの8人です。 これから1年間、声楽や和楽器、洋舞・日舞などダンスのレッスンのほか、専門知識や一般教養についても学び、来年の初舞台を目指すということです。 ※詳しくは動画をご覧ください