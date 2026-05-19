きれい色でフレッシュな印象に！ 初夏におすすめな大人コーデ3選トレンドカラーのバターイエローや上品なライトピンク、清潔感のあるサックスブルーを「襟つきシャツ」で取り入れた、40代以上の大人世代におすすめ「きれいめカジュアルコーデ」をご紹介します。1. まろやかな発色の「バターイエロー」で今っぽく写真は、2026年春夏のトレンドカラー「バターイエロー」をイメージさせるような淡いイエローを取り入れた着こなし。ビ