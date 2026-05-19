カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、非日常感に浸る癒し系グミ「あの日夢見た」シリーズから、まるで空に浮かぶ雲を食べているかのような“ふわもち食感”が楽しめる「あの日夢見た雲グミ」をリニューアルし、5月26日から全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で発売する。非日常的な世界観が楽しめる癒し系グミ「あの日夢見た」シリーズは、“子どものころに思い描いた夢を叶えるようなグミ”をコンセプトに誕生し