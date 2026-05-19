将棋の第67期王位戦挑戦者決定リーグは19日、東京都渋谷区の将棋会館で白組プレーオフ決勝を行い、先手の伊藤匠2冠（23）が古賀悠聖六段（25）を105手で下し、優勝した。「終盤は勝ちだと思いながら指していたが、最後にすっぽ抜けがあって」と明かすほど際どい勝負を制した伊藤は藤井聡太王位（23）＝王将含む6冠＝への挑戦権をかけて28日に紅組優勝の羽生善治九段（55）と対戦する。「しっかり体調を整えて臨みたい」と話し