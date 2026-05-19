プロレス界がビッグカップル誕生に沸いたこの週末。各方面から届いた祝福の中には、2人と親交の深い“平成の歌姫”からの熱いメッセージも含まれていた。【画像】WWEビッグカップルと“平成の歌姫”貴重なオフショット世界最大のプロレス興行“WWE”で活躍する女子スーパースターのイヨ・スカイと、今年1月に新日本プロレスを退団し、同4月からWWEと契約を果たしたNARAKU（旧・EVIL）が結婚していたことが17日、発表された。同