◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年5月19日いわき）巨人の戸郷翔征投手（26）が19日のヤクルト戦で先発。昨年10月1日の中日戦以来、230日ぶりの勝利を目指し、今季3度目の先発マウンドで7回を5安打無失点の快投で今季初勝利の権利を得て救援陣にバトンを渡した。初回は先頭の長岡に右前打を許したが、後続3人を打ち取って無失点で立ち上がった。3回には1死から武岡の打ち取った当たりの遊撃後方への飛球が、左翼手、中